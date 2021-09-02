Altın Portakal Film Festivali'ne girişte 'aşı kartı' kontrolü

58'İNCİ Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu.

58'İNCİ Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu. 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivale girişte, aşı kartı ya da koronavirüs geçirmiş kişilerin bağışıklık süresi kontrol edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu.

Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 40 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve 20 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü'nün sahiplerini belirleyecek jüride, yönetmen Didem Pekün, senarist yönetmen Pelin Esmer ile gazeteci ve yazar Pınar Öğünç yer alıyor. Yönetmen, oyuncu ve senarist Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ile senarist, yapımcı, yönetmen ve akademisyen Tunç Şahin'den oluşan jüri üyeleri ise Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film ile Jüri Özel Ödülü'nü kazanacak filmleri belirleyecek.Festivalde yarışacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in başkanlığını yaptığı 58'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini ise Başak Emre yürütecek.FESTİVALE GİRİŞTE 'AŞI KARTI' KONTROLÜ

Bu arada, 6 Eylül itibarıyla uygulanacak genelge uyarınca festival filmlerini izleyecek seyircilerin etkinliklere girişte, HES kodu üzerinden 2 doz yapılmış aşı kartları ya da koronavirüs geçirmişlerse bağışıklık süresi kontrol edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı