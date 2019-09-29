"Altın parmaklar"ın dokuduğu ipek halılara turist ilgisi

29.09.2019 11:29

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dokumacı kadınların santimetrekareye bin 200 düğüm atarak hazırladığı ipek halılar, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın turistik halı satış merkezinde, ustalarca elde çekilerek kozadan ipek iplik haline getirilen, doğal boyama yöntemlerinin ardından ilmek ilmek işlenerek birbirinden nadide eserlere dönüştürülen halılar, ebadına göre değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.

Merkezi ziyaret eden turistler, kozanın ipeğe dönüşümünü ve geleneksel dokuma tezgahlarında zahmetli işçiliği izledikten sonra satış galerilerini gezerek, rengarenk desenlerle halıya atılan imzaya şahitlik ediyor.

Firmanın genel müdürü Sefa Yıldırım, AA muhabirine, 35 yıldır imalat ve satış yaptıkları mağazaya çeşitli ülkelerden yılda ortalama 300 bin turistin geldiğini belirtti.

Bursa başta olmak üzere çeşitli yörelerde ipek kozası ürettiklerini anlatan Yıldırım, çeşitli süreçlerden sonra hazır hale getirilen halıların Uzak Doğulu, Güney Amerikalı ve Avrupalı turistlerce beğenilerek satın alındığını kaydetti.

Üretimin, firmaları bünyesindeki atölyelerin yanı sıra farklı şehirlerde evinde dokuma tezgahı bulunan çok sayıda kadın tarafından yapıldığını dile getiren Yıldırım, "Türkiye genelinde 6 bin dokumacı kadın bize üretim yapıyor. Direkt personelimiz değiller, malzemelerini biz temin ediyoruz, onlar dokuyor, biz de satışını yapıyoruz. Ayrıca maaşlı ve düğüm başı ödeme alan çalışanlarımız var." dedi.

"Altın parmaklar"dan ince halılar

Yıldırım, "altın parmaklar" olarak adlandırdığı dokumacıların, ince ipek halılar ürettiğini söyledi.

Mağazalarında özel koleksiyon ürünlerin bulunduğu karanlık odada bir platformda sergilenen ipek halıların inceliklerinin, alttan ışık verilerek turistlere gösterildiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İpek halıları, küçük tablo boyutundan başlatıp, büyük taban halılarının ölçülerine kadar farklı ebatlarda üretiyoruz. İpeği elde ettikten sonra boyama süreci var. Ardından desinatörlerimiz motifleri çiziyor. Bir metrekare ipek halıyı dokumak 5-6 ay sürüyor. İpek dokuyucusu, yün halı dokuyucuya göre daha az. Bu konuda tecrübeli kişi sayısı az. Bu nedenle Kaymakamlık aracılığıyla kurs açıyoruz, başarılı olanlara iş garantisi veriyoruz. Evlerinde dokuyanlara düğüm başı para ödüyoruz."

Halılara her ülkeden turistlerin ilgi gösterdiğini ancak gelir seviyesi yüksek olanların satın aldığını belirten Yıldırım, "Japon, Amerikalı, Alman ve İsviçreliler daha çok alıyor. Fiyatı bin dolara da var küçük boyutlu olarak, büyük taban halısı şeklinde 100 bin dolara da var. Büyük halılar birkaç kişi tarafından birkaç yılda dokunuyor. Arkasındaki emek doğru anlatıldığında turistler alabiliyor. Türkiye, ipek halı dokumacılığında en gelişmiş ülkelerden biri. Santimetrede bin 200 düğüm olan halılar var. İpek halının el işçiliğiyle en ince dokunduğu ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Kaynak: AA