"Altın Palmiye" kazanan bir yönetmen, nerede düzenlenen bir film festivalinde "En İyi Yönetmen" seçilmiştir?

'Altın Palmiye' kazanan bir yönetmen, nerede düzenlenen bir film festivalinde 'En İyi Yönetmen' seçilmiştir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, "Altın Palmiye" kazanan bir yönetmen, nerede düzenlenen bir film festivalinde "En İyi Yönetmen" seçilmiştir? sorusu cevabı ne?

"Altın Palmiye" kazanan bir yönetmen, nerede düzenlenen bir film festivalinde "En İyi Yönetmen" seçilmiştir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, "Altın Palmiye" kazanan bir yönetmen, nerede düzenlenen bir film festivalinde "En İyi Yönetmen" seçilmiştir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

"ALTIN PALMİYE" KAZANAN BİR YÖNETMEN, NEREDE DÜZENLENEN BİR FİLM FESTİVALİNDE "EN İYİ YÖNETMEN" SEÇİLMİŞTİR?

A-Antalya

B-İzmir

C-Cannes

D- Berlin

Cevap : C

'Altın Palmiye' kazanan bir yönetmen, nerede düzenlenen bir film festivalinde 'En İyi Yönetmen' seçilmiştir?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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