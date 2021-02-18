Altın ne zaman yükselir? 18 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları

Şubat ayına hızlı bir giriş yapan altın fiyatları sert bir şekilde hareketlenmeye devam ediyor. Bu süreçte uzmanlardan altının neden yükseldiğine dair açıklamalar gelirken, altın beklentileri de geliyor. Altın ne zaman yükselir? 18 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları...

Piyasalardaki iyimserlik, salgın sürecinde yükseliş trendinde giren altın piyasasını fiyatlıyor. Son dönem vatandaş, "Altın fiyatları tekrar yükselecek mi düşecek mi?" sorusunu araştırıyor. Yatırımcılar altın neden düşüyor araştırırken, güvenli limana olan risk iştahı değişiyor. Altın fiyatları ne zaman yükselecek sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan güncel altın yorumları gelmeye devam ediyor. Altın ne zaman yükselir? 18 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Gram altın ne zaman 400 TL üstüne gelir sorgulaması yapılırken A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer 410 TL'nin direnç noktası olabileceğini açıkladı. Özer açıklamasında, 2021 yılında aşağı yönlü hareketini güçlendiren gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu ve "Çünkü dolar/TL'de düşüş içerisindeyiz. Dolar/TL'nin ve ons altın fiyatlarının hareketleri, gram altın üzerindeki etkileri oldukça belirgin. Gram altın fiyatları 400 liranın altında kalıcı olur mu? Evet olabilir. Yani nasıl dolar/TL'de yükselişler baskıyla karşılanıyorsa bunun yansıması gram altın fiyatları için olacaktır ve yükselişler baskıyla karşılanacaktır" dedi.

Özer açıklamasında, 410 TL seviyelerinin iyi direnç noktası olduğunu vurgulayarak, aşağı yönlü bir durum yaşanabileceğini belirtti.

Özer açıklamasında, "Ons altında olabilecek tepki hareketleriyle 410 gibi 420 gibi belki yıl genelinde daha da yüksek seviyelere yükselebileceğini düşünüyorum. Ama dolar/TL'de zayıf kaldığı sürece veya aşağıda bir yerde ılımlı bir dengeli hareketi sürdürdüğü sürece gram altın fiyatları için yükselişlerin baskıyla karşılanacağını düşünmek mümkün" dedi.

"GRAM ALTIN 446 TL OLABİLİR"



Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada dün 446 lira öngörüsünde bulunmuştu. Satıroğlu açıklamasında altın fiyatlarının yükselebileceği müjdesini paylaşmış; "Ons altındaki düşüş dolar kurundaki artışla karşılandı ve 404'te durdu. Aşağıda 364 desteği bulunuyor. Ancak teşvik çıkması durumunda öncelikle 428 ve kırılacak olursa sonrasında 446 bölgesine doğru yükseliş olmasını beklerim." demişti.

Bugünkü yorumunda ise Çin piyasasına değinerek, altının yeniden 1763 desteğine geldiğini vurguladı ve Çin piyasası kapalı olduğu için alımların gelmediğini ve ABD'nin sürekli sattığını belirtti. Şatıroğlu güncel altın yorumunda şunları söyledi; Teşvik konusunda Biden görüşmelerle pakete destek arıyor. Ancak henüz paket Senato'ya gelmedi. Haftaya Çin piyasası açılıyor. Haftaya teşvik paketi de oylanabilir. O zaman 1 Mart'tan itibaren hem Çin piyasasının açılması hem de teşvikle altının yükseliş trendine geri dönmesini beklerim. Mevcut seviyeler aşırı satış bölgesinde ve yukarı dönüş için şartlar uygun.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU!



Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist/ Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 18 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda, gram altının daha önce de vurguladığı 400/395 TL bölgesinde toparlanma olabileceğini açıkladığını belirtti. Baştürk açıklamasına, "Bu bölgeye geldi. Alır başını gider demiyorum. Sadece kademe için bakılabilir." dedi.