Altın Koza'da Onur Ödülleri verildi

Zeydan Karalar: " Adana'nın yüzü, sanatla iç içe olmasından dolayı her zaman aydınlığa dönük olmuştur. "

Haluk Bilginer : "Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun"

Şerif Sezer: "Ben çok şanslı bir oyuncuyum"

Yavuz Turgul: Sinemaya ruh katan Adana'ya teşekkür ediyorum

Volkan Severcan ve Dolunay Soysert'in sunduğu 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri Töreni muhteşem bir geceye sahne oldu. Bu yılki "Onur Ödülleri" Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer'e verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sanatçıları, konukları ve Onur Ödülü alan isimleri selamlamasının ardından "Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, Karaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Yılmaz Güney'in kenti Adana'ya hoş geldiniz" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, "Adana'ya gelen konuklarımız kentimize renk kattı. Nasıl ki Altın Koza Türkiye sinemasına, sinema endüstrisine çok önemli katkı sağlıyorsa, siz değerli sanatçılarımızın Adana'ya gelmesi de, Adana'yı şereflendirmesi de kentimize aynı şekilde katkı veriyor. Altın Koza deyince elbette film festivali akla gelir, Adana deyince de sinema akla gelir. Adana sinemasında da, Türkiye sinemasında da Adana'nın evrensel değerleri olan Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in katkısı vardır. Yaşar Kemal'in Yılmaz Güney'i sinemaya teşvik etmiş olması, sinema sanatına sağladığı bir başka önemli katkıdır. Bu kadar değerli sanatçıyı yetiştiren bir şehrin evladı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Yılmaz Güney'in ve diğer çok değerli sanatçıların o kadar önemli katkısı var ki Adana'ya, belki biraz da bu nedenle kentimizin yüzü her zaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi Aydınlığa dönük olmuştur. Bu yüzden de Adanalı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konuklarımıza kentimize geldikleri için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Türk Sineması'nın usta ismi Şerif Sezer'e ödülünü, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney takdim etti. Güney "Bu güzel ve zarif arkadaşım bizim ve Türk Sineması için çok değerli. Ödülü kendisine verdiğim için ayrıca çok mutluyum" dedi. Ödülünü almak için sahneye gelen Sezer heyecanını gizleyemedi ve tüm konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Şerif Sezer duygularını "Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Çok az filmde oynadım ama oynadığım tüm filmler çok iyi filmler oldu. Yönetmenlerime, yapımcılarıma, bana bu rolleri veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kaybettiğimiz festival direktörü Kadir Beycioğlu'nu anmak istiyorum. Altın Koza benim için biraz da Kadir Beycioğlu demekti" diyerek dile getirdi.

Festivalde Onur Ödülü'nü alan bir diğer isim Yavuz Turgul, sağlık nedenlerinden dolayı geceye katılamadı. Usta yönetmenin ödülünü, kızı Nisan Turgul, Eşber Yağmurdereli ve Ali Haydar Bozkurt'tan aldı. Nisan Turgul babasının gönderdiği "Aranızda olmayı, bu geceyi sizlerle paylaşmayı ve bu çok değerli ödülü kendi ellerimle almayı çok isterdim. Adana Altın Koza Festivali'nin tüm çalışanlarına, sinemaya ruh katan bu nedenle film sevenlerin hala başkenti olan Yılmaz Güney'in şehri Adana'ya beni onurlandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum, var olun" mesajını dile getirdi.

Haluk Bilginer ödülünü Türk Sineması'nın usta ismi Hale Soygazi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden aldı. Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği "Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer'i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak" sözlerini hatıratarak şunları söyledi: "Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim. Türkiye'de sanat hep, rağmen yapıla gelmiştir. Yasaklara rağmen, sansüre rağmen, engellenmeye rağmen, olanaksızlıklara rağmen… Ama ülkemizin sanatçıları bu engelleri aşarak, bu duvarları yıkarak dünya çapında ödül alan işler yapmayı becermişlerdir. Bu da sanatçının inancı, inadı, direnci ve gerçeği söylemek için çabası… Adana Altın Koza Festivali de öyle… 1969'dan beri engellere karşı direnerek, bugünlere gelebilmiş prestijli bir festival olmayı başarmıştır. Başta Zeydan Karalar'ın katkıları, destekçileri, gönüllüleri... Onlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Buradan Onur Ödülü almak benim için büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Bu onuru iki çok sevdiğim ustayla paylaşıyor olmak, Yavuz Turgul ve Şerif Sezer ile paylaşıyor olmak benim için büyük bir onur. Sizlere çok teşekkür ederim. Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun. "

Hale Soygazi Haluk Bilginer'e ödülünü "Bu ödülü hepinizin duygularının tercümanı olarak takdim etmek istiyorum. Çünkü çok değerli oyuncu arkadaşım, hayranlıkla izlediğim büyük oyuncu Haluk Bilginer'e bu ödülü vermek benim için mutluluk verici" diyerek takdim etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ödülü verirken "Heyecandan ve mutluluktan uçuyorum. Bütün sanatçılara, Adana'ya, Altın Koza'ya zenginlik ve değer kattıkları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. " dedi.

Geceye, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı. Ödül töreni Ferhat Livaneli ve orkestrasının verdiği konserle sona erdi.

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