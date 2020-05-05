Altın filmi konusu nedir? Altın oyuncuları ve Altın özeti!
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Altın filmi konusu nedir? Altın oyuncuları ve Altın özeti!

Altın filmi konusu nedir? Altın oyuncuları ve Altın özeti!
05.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:24

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Altın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Altın konusu, özeti ve Altın oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Altın filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Altın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Altın filmini izleyecek olanların merak ettiği Altın konusu nedir, Altın oyuncuları kimler ve Altın özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALTIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gerçek olaylardan esinlenilen Altın, bir adamın Amerikan rüyasının destansı hikayesi ve hayallerinin parçalanmasını önlemek için her şeyi yaptığını anlatıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells'i canlandırıyor. Ancak madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabiliyor fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayırabilir. Kenny, Amerika'nın girişimci ruhunu, belki de en iyi bölümümüzü, tüm engellerin üstesinden gelinebilir sarsılmaz bir inancını temsil ediyor. Eğer sadece bir 13.round varsa, Wells her mücadeleyi kazanacaktır.

ALTIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Stephen Gaghan

Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Matthew McConaughey, Toby Kebbell, Edgar Ramírez, Rachael Taylor

Tür: Macera, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2016 (121 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Şubat 2016 Çarşamba

Senaryo: Patrick Massett, John Zinman

Yapım Ülkesi: ABD

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