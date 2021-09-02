"Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri" barana gösterisiyle başladı

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi tarafından 6 gün sürecek "Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri"nin açılışında barana ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi tarafından 6 gün sürecek "Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri"nin açılışında barana ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan geleneksel gösteri, Dursunbey Barana Ekibince sahneye konuldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Altıeylül'ümüzün kurtuluş etkinliklerinin ilkinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Öncelikle bizlere kültürümüzün bir parçası olan baranayı en güzel şekilde yaşatan 'ahbap'ara teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip olan barana kültürünü yaşatabilmek ve Altıeylül'ümüzün kurtuluş etkinliklerinde bu kültüre sahip çıkabilmek adına elimizden geleni yapabildiysek ne mutlu bizlere. Bizler kültürünü ve tarihini unutmayan bir gençlik yetiştirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak