"Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri" barana gösterisiyle başladı
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"Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri" barana gösterisiyle başladı

'Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri' barana gösterisiyle başladı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi tarafından 6 gün sürecek "Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri"nin açılışında barana ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi tarafından 6 gün sürecek "Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri"nin açılışında barana ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan geleneksel gösteri, Dursunbey Barana Ekibince sahneye konuldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Altıeylül'ümüzün kurtuluş etkinliklerinin ilkinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Öncelikle bizlere kültürümüzün bir parçası olan baranayı en güzel şekilde yaşatan 'ahbap'ara teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip olan barana kültürünü yaşatabilmek ve Altıeylül'ümüzün kurtuluş etkinliklerinde bu kültüre sahip çıkabilmek adına elimizden geleni yapabildiysek ne mutlu bizlere. Bizler kültürünü ve tarihini unutmayan bir gençlik yetiştirmek istiyoruz."

'Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri' barana gösterisiyle başladı
'Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri' barana gösterisiyle başladı
'Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri' barana gösterisiyle başladı
'Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri' barana gösterisiyle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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