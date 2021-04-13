Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği ve Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde gerçekleşen organizasyonda çocukların hayalleri gerçeğe dönüştü.

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği ve Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde gerçekleşen organizasyonda çocukların hayalleri gerçeğe dönüştü.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALGEM (Altıeylül Gelişim Merkezi), "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında birçok çocuğun hayallerini gerçekleştirdi.

Başkan Hasan Avcı, Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde düzenlenen etkinlikte çocukların Hasan amcası olarak onları yine yalnız bırakmadı. Sosyal sorumluluk projelerinin kaynağı olan ALGEM "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında Yetenek Keşfi, Genç Kaşifler ve Yalnız Değilsiniz gibi birçok çalışmayla vatandaşlara ulaşarak sosyal ve psikolojik yardım, gençlerin gelişimi ve yeni yeteneklerin keşfi ile hayallerini gerçekleştirmek isteyip de imkan bulamayan herkesin en yakın arkadaşı olmaya devam ediyor.

Başkan Avcı "Altıeylül'de kimse kimsesiz değildir"

Son olarak Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın katılımı ve hayırseverlerin de destekleriyle Sabri Uğur Milet Kıraathanesi'nde gerçekleşen etkinliğe hayallerinin peşinden koşan çocuklar da misafir oldu. Şimdiye kadar 65 çocuğun hayalini gerçekleştiren ALGEM, 300 çocuğun daha hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sabri Uğur Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte 6 ailenin çocukları hayallerine kavuştu. Bisiklet, gitar, resim tuvali ve malzemeleri, Kuran-ı Kerim öğrenme seti ve İlçe Müftülüğünden kurs, kuaförlük kursu ve muhabbet kuşu çocukların sahip olmak istedikleri arasında yer aldı. Aralarından müzik ile elektrik ve elektroniğe ilgisi olan çocuklar da Hasan Avcı'ya sürpriz yaparak hediyelerini takdim etti. Etkinliğe katılan aileler ise Başkan Avcı'ya ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarını sundu. Altıeylül'de hiç kimse kendini yalnız hissetmesin, Altıeylül'de kimse kimsesiz değildir diyen Başkan Avcı "Hayalleri olan çocuklar bu ülkenin geleceğini kurtaracak olan çocuklardır. Hayalleri olan çocukların hayallerini gerçekleştirmek bizim için çok büyük bir nimet olacaktır. Biz çocuklarımızın hayal kurmasını istiyoruz. Çocuklarımızın bir şeyleri tasavvur etmesini istiyoruz. Kurdukları hayallerde onlara destek olmak için Altıeylül Belediyesini ve Başkan Amcalarını yanlarında göreceklerdir. Biz ilçemizde bulunan çocuklarımıza; gençlerimize ulaşmak için elimizden geleni sarf etmeliyiz. 'Benim bir hayalim var, bu hayalim konusunda Belediyemizin desteklerine ihtiyacım var' diyen ilçemizde ne kadar çocuk varsa bunların hepsine de ulaşacağız" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:01:54. #1.14#
title