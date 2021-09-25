Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Kültür Sanat

Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor -Dünyanın en uzun taş köprüleri arasında yer alan Uzunköprü'de restorasyon sürüyor Dünyanın en uzun taş köprülerinden olan ve Edirne'nin ilçelerinden birisine ismini veren Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

EDİRNE (İHA) - Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor

-Dünyanın en uzun taş köprüleri arasında yer alan Uzunköprü'de restorasyon sürüyor

EDİRNE - Dünyanın en uzun taş köprülerinden olan ve Edirne'nin ilçelerinden birisine ismini veren Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı Devletinin başkentlerinden biri olan Edirne'de sık sık taşan Ergene Nehri ve sağlam bir köprü ihtiyacını artması üzerine Osmanlı padişahlarından Sultan II. Murat Han zamanında Mimar Muslihittin tarafından 1427-1443 yılları arasında bin 270 metre uzunluğundaki taş köprü inşa edildi. Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Uzunköprü'nün asırlarca ayakta kalması için restorasyon çalışması başlatıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı yadigarı tarihi taş köprünün restorasyonundan mutlu olduğunu belirten İsmail Çalışkan, köprünün daha güzel olacağını söyledi.

Ataların emanetlerine sahip çıkılmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Taner Tuna ise, "Uzunköprümüz adına çok güzel bir şey. Bu tarihi bir köprü. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Murat dönemlerinde yapılan bir köprüdür. Bu köprünün tekrar restore edilmesi bizler için gurur verici" diye konuştu.

Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor

Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor

Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor

Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Altı asırlık Tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları devam ediyor - Haberler
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