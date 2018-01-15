Altaç'tan ABD'nin Kararına Tepki

Hukukçu ve Siyasetçi Aydın Altaç, ABD'nin açıkladığı Suriye'de 30 bin kişiden oluşan bir sınır koruma gücü kurulacağını kararına tepki gösterdi.

Altaç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin aldığı kararın tamamen terör örgütünü meşrulaştırmaya yönelik bir adım olduğunu belirterek, bölgede barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir karar olduğunu söyledi. ABD'nin bu karar ile Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdiği gibi bölge güvenliğine de zarar vereceğini aktaran Altaç, "Bu karar ABD'nin Türkiye'ye karşı her zaman taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen bir karardır. SDG adı altında PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Mücadele de başka bir terör örgütünü kullanmak teröre destek vermektir. ABD her seferinde suçüstü yakalanmaktadır. DEAŞ terör örgütüyle olan mücadeleye de meşruiyet açısından gölge düşürmektedir. Bu karar ne uluslararası hukuk ne de insan hakları açısından haklı gösteremez. ABD'nin bu yanlışa dur diyeceğini umut ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR