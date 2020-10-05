Alt geçitler Ormanya resimleri ile renklendi
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Alt geçitler Ormanya resimleri ile renklendi

05.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:42
Alt geçitler Ormanya resimleri ile renklendi

Kartepe Uzuntarla'da bulunan Ormanya'nın giriş kısmına profesyonel ressamlar tarafından Ormanya temalı resimler çizildi.

Kartepe Uzuntarla'da bulunan Ormanya'nın giriş kısmına profesyonel ressamlar tarafından Ormanya temalı resimler çizildi.

Ulaşımda hayata geçirdiği projeler ile yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, resim uygulamaları ile de şehrin estetik acıdan zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda Ormanya'nın giriş kısmına yakın olan alt geçitte, Ormanya temalı resim uygulaması yapıldı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kartepe Uzuntarla'da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya ulaşımda kullanılan alt geçidin her iki cephesinde resim uygulama çalışması gerçekleştirdi. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamasında, konu olarak Ormanya temaları kullanıldı.

Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kocaeli'nin birçok noktasında resim uygulaması yapılan bölgenin tarihi, kültürü ve sosyal hayatına etki eden konuları ele alıyor. Birçok bölgede tarihi ve kültürel objeleri resim çalışmasına konu edilirken Ormanya'nın giriş kısmına yakın olan bu alt geçitte ise Ormanya'daki objeler ele alındı. Doğal yaşam parkına ulaşımda kullanılan alt geçitten geçerken resim uygulama çalışmasını gören vatandaşlar, resim çalışmasının çok hoş ve alt geçide güzel bir estetik kattığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Güzel Şehrim Kocaeli Projesi" kapsamında il genelindeki meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları yapılıyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrin dikkat çekici önemli alanları estetik açıdan zenginleştiriliyor. - KOCAELİ

Alt geçitler Ormanya resimleri ile renklendi
Alt geçitler Ormanya resimleri ile renklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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