Alt Geçit Yerine Kavşak İstiyorlar

Tokat-Niksar Karayolu üzerinde 16 köyün ulaşımında kullanılmak üzere yapılan alt geçit yerine köylüler kavşak yapılmasını istiyor.



İl merkezine bağlı Gökdere köyünden geçen yol yeni proje ile birlikte güzergahı değişirken, 16 köye ulaşımın sağlandığı yola ulaşım alt geçitten verildi. Alt geçidin yaklaşık 100 metre yakınındaki Gökdere köyü girişi ve çıkış noktasına ise kavşak yapıldı. Köylüler ise söz konusu kavşağın alt geçidin yapıldığı noktaya yapılması gerektiğini savunarak projeyi eleştirdi. Eze Köyü Muhtarı Ferhat Kılıçarslan, Gökdere'nin girişindeki kavşağın Gökdere Karakol Karşısına konulmasını gerektiğini ileri sürdü.



TOÇ Hak-Sen Genel Başkanı Necmettin Akarslan ise gerek sosyal paylaşım siteleri gerek üyelerinin veya yakınlarının Gökdere-Avlunlar arasında yapılan kavşak nedeniyle rahatsız oldukları dile getirilmekte olduğunu, bu durum kaygı ve endişe verici olduğu belirterek,"Tokat-Niksar arasında yapılan karayolu çalışmaları sırasında eski Erbaa yolu Gökdere-Avlunlar bağlantısında yapılan kavşak, mantık dışı bir akılla yapıldığı kanaatindeyim. Kavşak çalışmasında gereken özen gösterilmemiş gelişi güzel bir şekilde orman yollarına yapılan menfezlerin mantığıyla bir geçit verilmiştir. Bu geçitte bulunan Gökdere, Yakacık, Avlunlar, Efe köyü, Yenice köyü, Musullu köyü, Köseli köyü, Şehitler köyü, Gölcük köyü, Canbolat köyü, Hacıali köyü, Osmancık köyü, Sokutaş Keçeci köyü ve Erbaa ilçesine giden yaklaşık 15-16 köy yolunun geçtiği bir kavşaktır. Ne yazık ki son zamanlarda yapılan çok güzel eserlerin yüz karası unvanına sahip bir yer olarak hafızalarda kalacaktır. Bu köyler ve bu ilçeye yapılan bir hakarettir. Bunu yapan yada yaptıran firma ve yetkililerinin derhal bu yanlışa bir çözüm bulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT