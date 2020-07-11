Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen aslen nereli, kaç yaşında? Alper Taşdelen babası kim?
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Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen aslen nereli, kaç yaşında? Alper Taşdelen babası kim?

Eski belediye başkanı Doğan Taşdelen'in oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankaralı'dır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gördü. Alper Taşdelen kaç yaşında?

Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen aslen nereli, kaç yaşında? Alper Taşdelen babası kim?
11.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:28

Alper Taşdelen, Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı ve burada Ortadoğu Uzmanlığı aldı. New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'dan dersler aldı. Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde Başbakan Müşavirliği yaptı. İşte, Alper Taşdelen hayatı...

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. Aslen Tuncelili olan Alper Taşdelen, Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nü tamamlayarak "Ortadoğu Uzmanlığı"nı aldı.

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi aldı. 1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

GAZETECİLİK YAPTI

Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl gazetecilik yaptı. Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlenen Taşdelen, sonrasında özel sektöre geçiş yaparak on yıl çalıştığı "Petrol O?si A.Ş."de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.

Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen aslen nereli, kaç yaşında? Alper Taşdelen babası kim?

Alper Taşdelen, CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti Meclisi Bilim ve Kültür Platformu Listesi"nde yer aldı. 2011 Genel Seçimleri'nde CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı olarak seçimlere katıldı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak Çankaya Belediye Başkanı seçildi. Dış politika, siyaset ve yerel yönetimlerle alakalı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok eseri bulunuyor.

Alper Taşdelen evli ve iki çocuk babasıdır.

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