Alper Kömürcü kimdir? İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi!

14.09.2019 14:22

Alper Kömürcü - İpek Açar çifti dün akşam dünya evine girdiler. 2015 yılında kaybettiğimiz merhum sanatçımız Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti, uzun birliktelik sonrasında çift nikah masasına oturdular. Düğün, dün akşam 180 kişinin katıldığı törenle Bosphorus Palace Hotel'de yapıldı. Peki, Alper Kömürcü kimdir, kaç yaşındadır, ne işe yapıyor?

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Alper Kömürcü, 7 Aralık 1980 yılında Ankara'da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı, 1998 yılında burslu olarak Bilkent Üniversitesi'nin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni kazandı.Yüksek lisansını ise 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı bölümünde yaptı.

2005 yılında düzenlenen "Bilgisayarla Beste Yarışması'na katılan başarılı müzisyen "Mongol Çocuk ve Özgürlük" ismindeki eseriyle Türkiye birincisi oldu.

Yetenekli müzisyen müzik piyasasının önemli isimlerinden Cihan Sezer ve İskender Paylaş'ın asistanlığını yaparak kendini geliştirmiştir. Ayrıca M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yapmıştır.

2011 yılında düzenlenen 19. Altın Güvercin Beste Yarışması ödüllerinden "En İyi Beste" ve "En İyi Aranjör " ödülüdür.

2015 yılında Kayahan adına düzenlenen"İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri" organizasyonunda orkestra şefi olarak görev yaptı.