Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa kısıtlamasını eleştiren Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, "Akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" dedi.

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirdi.

"BAYRAMLAŞACAĞIM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

İşte Alparslan Kuytul'un o paylaşımı;