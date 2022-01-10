Alparslan Büyük Selçuklu full hd izle! Alparslan Büyük Selçuklu 8. bölüm tek parça full hd izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm donmadan hd izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 8. bölüm full hd izle! Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Alpaslan Büyük Selçuklu internette en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu 8. bölüm full hd izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça full hd izle! Alparslan Büyük Selçuklu donmadan hd izle!

ALPARSLAN 8. BÖLÜM FULL HD İZLE!#**790**#

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu 9. yeni bölümü 17 Ocak'ta TRT 1 ekranlarında olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

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