Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Evdokya ne demek? Evdokya karakterini kim canlandırıyor? Evdokya tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir?

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Evdokya karakterini kim canlandırıyor? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Evdokya tarihte var mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU EVDOKYA KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya karakterini Gizem Karaca canlandırmaktadır.

Evdokya karakteri kurgusal bir karaktertir. Tarihi kişilerden esinlenerek oluşturulmuştur.

EVDOKYA NE DEMEK?

Evdokya Yunanca kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı "iyi görünüyor" demektir.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca Ekmekçi (d. 7 Eylül 1992, İstanbul), Türk manken ve oyuncudur.

Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012'de Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca, 2013 yazında Benim Hala Umudum Var ile oyunculuğa devam etti. 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'da vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başladı. Aynı yıl Kara Sevda dizisine Komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.

Gizem Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.

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