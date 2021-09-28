"Alparslan Büyük Selçuklu" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, setten fotoğraf paylaştı
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TRT1'de yayınlanacak "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Fahriye Evcen setten fotoğraf paylaştı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra kariyerine ara vermişti. Uzun sürenin ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi ile izleyiciyle buluşacak.
Dizide, Akça Hatun karakterini canlandıracak olan Evcen, sette çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ GELDİ
Kurt köpekleriyle poz veren Evcen, paylaşımına, "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte Fahriye Evcen'in setten pozları;
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