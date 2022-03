Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan kaç yaşında ve kim olduğunu merak eden sevenleri, Alp Kırşan kimdir diye araştırıyor. Yer aldığı filmler ve önemli projelerde sunuculuğunu yapan Alp Kırşan kimdir sevenleri tarafından merak ediliyor. Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 yılında İstanbul Levent'te doğdu. Babası eski futbolcu olan Alp Kırşan'ın kendisinden büyük bir abisi vardır.

2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Kırşan, Best Model of World yarışmasında ise üçüncü olmuştur. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Kırşan zamanla oyunculuk yapmaya başlamıştır.

2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda sahneye çıkarak profesyonel oldu.

Televisyon kariyerine Sabah Şekerleri programında Özlem Yıldız ile birlikte kamera karşısına geçerek sunuculuk yaparak başlayan Alp Kırşan, dünyaca ünlü Jim Carrey'e benzetiliyordu.

2006 yılında "Buzda Dans" yarışmasına katılan Alp Kırşan, eğitmeni Julia Novikov'a ilan-ı aşk etmişti. 2011 yılında "Yok Böyle Dans" programına katılmış, Özge Ulusoy'un ardından 2. Olan Alp Kırşan, Acun Medya ile çalışmaya başlamıştır.

Survivor yarışmasına da katılan Alp Kırşan 2012'de 33 yaşında iken katıldığı yarışmada ikinci olmuştu.

Acun Medya bünyesinde çalışan Alp Kırşan, Survivor sunuculuğunun yanı sıra Yetenek Sizsiniz programını da sunmuştu.

Alp Kırşan, 27 Ekim 2014'de oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 yılında ise Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde Zeynep Dörtkardeşler ile dünyaevine girdi. 10 Aralık 2015 yılında çiftin bir oğlu oldu.

Film, Dizi ve Programları:

2002 - Pembe Patikler

2003 - Kampüsistan

2004 - Cennet Mahallesi

2005 - Çat Kapı

2006 - Buzda Dans

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (sinema)

2006 - Keloğlan Karaprens'e Karşı (sinema)

2006 - Ümit Milli

2007 - Çılgın Dersane (sinema)

2007 - Üç Tatlı Cadı

2008 - Avanak Kuzenler (sinema)

2008 - Çılgın Dersane Kampta (sinema)

2008 - Hayat Güzeldir

2008 - Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (Cem)(sinema)

2009 - Sıkı dostlar(Serhat) (TV Dizisi)

2010 - Akasya Durağı

2011 - Yok Böyle Dans

2012 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler

2012-2013 - Yetenek Sizsiniz Türkiye

2013 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler

2013 - Pinokyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

Haberler.com - Gündem