Alohalive Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor
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Alohalive Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor

05.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:46
Alohalive Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Alohalive Daha Eşit Yarınlar İçin İYADER'le işbirliği yaptı.

Mobil uygulama daha tasarım aşamasında toplumsal yarar odaklı olma amacıyla yola çıkmış ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ilk hedefi olarak, kullanıcılarını toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kavramlar konusunda bilgilendirme olarak belirlemiş.

Cinsiyet temelli ayrımcılık yapmama ve eşitliğin önemini kavrama, kadın ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın sona ermesi, çocuk evliliklerinin ve erken yaşta zorla evliliğin ortadan kaldırılması, liderlik ve karar almada tam katılım, iş hayatında eşitliğin öneminin kavranması gibi konularda farkındalık yaratma amacıyla yola çıkan Alohalive hedef kitlesini, mobil uygulamayı kullanan 15-65 yaş arası tüm bireyler olarak belirledi.

Mobil uygulamaya giriş yapan kullanıcılar sohbet edecekleri dinleyiciyle buluşmadan hemen önce ekranda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kavramlarla karşılaşmakta ve bu kavramların aslında ne anlama geldikleri ile ilgili bilgilendirilmektedirler. Sürecin ilerleyen aşamalarında toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sohbet etmek isteyen kullanıcı, hak temelli çalışmalar yapan İYADER aktivistleri ile sohbet edebilecek ve merak ettikleri konuları ya da bu konudaki düşüncelerini kendileriyle paylaşabilecek.

Kaynak: Bültenler

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