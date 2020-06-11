Almula Merter Churm İngiltere'de mahsur kaldı İngiltere'de yaşayan ve Türkiye'deki işleri nedeniyle Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyan Almula Merter Churm, uçuş yasağına takıldı.

İngiltere'de mahsur kalan ve 3 aydır ülkesine dönemeyen sanatçı, tamamlayamadığı projeleri nedeniyle üzgün ve özlem dolu.

Yeni tip Covid-19 salgınının ağır seyrettiği İngiltere diğer ülkelere kapılarını kapatınca, Almula Merter Churm de Londra'da mahsur kaldı. Eşi ve çocuklarıyla bir süredir Londra'da yaşayan ve Türkiye'deki işleri nedeniyle sık sık İstanbul'a gelen ünlü sanatçı, uçuş yasağına takıldı. 3 aydır ülkesine dönemeyen Churm'ün hem devam eden işleri hem de hayata geçireceği yeni projeler sekteye uğradı.

ÇOCUKLARINI BIRAKMADI

Bu süreçte Almula Merter Churm, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelerek işlerini bir süre buradan yönetmeyi ve çocuklarını Türk vatandaşı yapmayı planlıyordu. Ancak sanatçı, İngiltere'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için özel izinle kalkan uçaklara da binemedi. Çünkü Churm'e bu uçaklarla yalnızca kendisinin seyahat edebileceği, İngiltere vatandaşı olan çocuklarının uçağa alınmasının mümkün olmadığı ve onları bırakması söylendi. Küçük yaştaki çocuklarından ayrılmak istemeyen Almula Merter Churm de işleri olumsuz etkilenecek olmasına rağmen Londra'da kalmaya mecbur kaldı.

KAPILAR TEMMUZDA AÇILMAYABİLİR

Şimdilerde Almula Merter Churm'ü endişelendiren ise bu sürecin uzayacağı dedikoduları. İngiltere'de daha önce yurtdışına uçuş yasaklarının temmuz ayında kaldırılacağı duyurulmuştu. Şimdi kulislerde konuşulan ise yasağın bir süre daha uzatılacağı yönünde.

Kaynak: Bültenler