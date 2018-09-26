Almanya: "Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasi İstikrarında Bizim Menfaatimiz Var"

Almanya hükumet sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma ve Cumartesi günü Almanya'ya yapacağı ziyarette Şansölye Angela Merkel ile bütün yönleriyle Türk-Alman ilişkilerini ele alacaklarını ve bölgesel meseleler üzerinde görüşmeler yapacağını söyledi.

Steffen Seibert, "Büyük ortak noktalar olduğunu, çözülmesi gereken zor konuların ele alınacağını, belirterek "Türkiye bizim için önemli bir ortak. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak istikrar içinde bulunmasında bizin önemli menfaatlerimiz var" dedi. Erdoğan BM Genel Konseyinde yaptığı konuşmadan sonra yaptığı açıklamada Türkiye'nin Almanya ile bütün problemlerini aşarak, eskiden olduğunu gibi sıcak bir atmosfer kurmak istediğini söylemişti. - BERLİN