Almanya Şansölyesi Merkel'den Afganistan yorumu Açıklaması
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Almanya Şansölyesi Merkel'den Afganistan yorumu Açıklaması

Almanya Şansölyesi Merkel'den Afganistan yorumu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus...

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik." dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da Biden ile bir araya gelen Merkel, görüşme sonrasında ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Almanya ile ABD'nin birçok sorun konusunda iş birliği yaptığına vurgu yapan Merkel, iki ülkenin Afganistan'daki ortak çabalarına da değindi.

Merkel, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik. Yine de iyi bir ortaklıktı." diye konuştu.

Biden: Haiti'ye asker göndermek gündemimizde yok

Basın toplantısında komünizme ve sosyalizme ilişkin bir soruya yanıt veren Biden, "Komünizm başarısız bir sistemdir, evrensel olarak başarısız bir sistemdir ve sosyalizmi çok yararlı bir ikame olarak görmüyorum." dedi.

Biden, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in suikasta kurban gitmesinden sonra bu ülkeye asker gönderme planı olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Amerikan deniz piyadelerini sadece güvenliği temin için elçiliğimize gönderiyorduk ancak Amerikan Kuvvetlerini Haiti'ye gönderme gibi bir durum söz konusu değil, bu gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

ABD Küba'ya internet sağlamayı değerlendiriyor

Küba'ya yardım yapılmasına ilişkin bir soru üzerine Küba'yı "başarısız bir devlet" olarak tanımlayan Biden, bu ülke halkına birkaç şekilde yardım etmeyi düşündüklerini söyledi.

Biden, bu yardımlar için gerekli koşulların oluşturulması ve hükümetin bu yardımları suiistimal etmemesi konusunda garanti verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "Küba'da bir Kovid-19 sorunu var. Aslında, uluslararası bir organizasyonun bu aşıları uygulayacağından ve bunlara ortalama vatandaşların erişebileceği şekilde yapacağından emin olsam oraya önemli miktarda aşı vermeye hazırım. Sizin sormadığınız ama bizim düşündüğümüz şeylerden biri de internete erişimi kesmiş olmaları. Bu erişimi yeniden sağlamak için teknolojik yeteneğe sahip olup olmadığımıza bakıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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