Almanya'nın Hanau kenti ırkçı saldırının şokunu atlatamadı

03.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:25

Almanya'da Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, 19 Şubat'ta ırkçı bir Alman tarafından 4'ü Türk 9 kişinin katledilmesinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen Hanau sakinlerinin saldırı gecesini unutamadıklarını, sokağa çıkmaya korktuklarını ifade etti.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, Türk gazetecilerle bir araya gelerek 19 Şubat'ta ırkçı bir Alman tarafından gerçekleştirilen ve 4'ü Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Kaminsky, ırkçı saldırının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen Hanau sakinlerinin saldırı gecesini unutamadıklarını, sokağa çıkmaya korktuklarını ifade etti.

Hanau'da hayatını kaybedenlerin köklerinin farklı milletlere dayanmasına rağmen kurbanların Hanaulu veya çevre kasabalarda ikamet eden, babaları ve dedeleri onlarca yıldır bu bölgede yaşayan insanların çocukları olduğuna değinen Kaminsky, "Kurbanlar yabancı değildi" dedi. Kaminsky, gerçekleştirilen ırkçı saldırının ardından Hanau'da yaşayan toplumla dayanışma içerisinde olduklarını ve bu üzüntülü günleri birlikte aşmaya çalıştıklarını belirtti.

"ÖLDÜRÜLENLER YABANCI DEĞİLDİ, BİZİM GENÇLERİMİZDİ"

Hanau kentinin 16. yüzyıla kadar dayanan bir geleneği olduğuna dikkat çeken Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "Onlar bir başka yerden gelir, biz onları entegre edip hemşehri yaparız. Öldürülenler yabancı değildi, bizim gençlerimizdi, Hanaulu gençlerdi" dedi. Yabancılar Meclisi ile birlikte kurban aileleri ile sürekli iletişimde olduklarını belirten Kaminsky, "Bizim için en önemli konu sürekli ailelerdi. 'Aileler için ne yapabiliriz, aileler ne durumda' sorularına odaklandık" şeklinde konuştu.

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky, olayın ilk saatinden itibaren Hanau Yabancılar Meclisi üyesi 8 kahramanla birlikte saldırıda evlatlarını kaybeden ailelerle yakın bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, yapılan bütün çalışmaların hayatını kaybeden ailelerin talebi ile olduğunu ifade etti. Kaminsky, dünya edebiyatından Grimm kardeşlerin şehrinin ırkçı bir saldırıyla anılmasından dolayı çok büyük bir üzüntü duyduklarını da ifade etti.

KALICI ÇALIŞMA VURGUSU

Hanau'da yaşayanlarla hep birlikte yaşamak için önemli etkinlikler yaptıklarını ve birlikte yaşamak adına çok sayıda projenin ilk kez Hanau'da hayata geçirildiğini vurgulayan Kaminsky, Hanau'nun adının ırkçılıkla anılmasından dolayı çok rahatsız olduğunu dile getirdi. "Bu zamana kadar yaptığımız bütün çalışmalar bir saldırı ile yıkıldı. Irkçı saldırının hiçbir zaman unutturulmaması için kalıcı çalışmalar yapacağız" diyen Kaminsky, "Kurban yakınlarıyla görüşerek yapacaklarımızı kararlaştırıp hayata geçireceğiz" dedi.

RESMİ ANMA MERASİMİ YARIN

Hanau Belediye Başkanı Claus Kamisky, 19 Şubat'ta katledilen kurbanlar için yarın resmi bir anma merasimi yapılacağını belirterek, Congress Park Salonunda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hassen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ile birlikte 600 kişinin anma merasimine katılacağını açıkladı. Anma merasiminde Başbakan Merkel, Hessen Eyaleti Başbakanı Bouffier ve kendisinin Almanya adına konuşma yapacağını ifade eden Kamisky, hayatını kaybedenlerin ailelerinin de anma merasiminde konuşma yapacağını söyledi.

Salonunun kapasitesinin daha fazla davetliyi ağırlamak açısından yeterli olmadığını belirten Kaminsky, şehrin en büyük meydanı olan Markplatz'a dev ekranlar yerleştirileceğini, anma merasiminin söz konusu ekranlar vasıtasıyla halk tarafında da izlenmesinin mümkün olacağını kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA