Almanya'nın en büyük karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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Almanya'nın en büyük karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Almanya'da Ren Nehrinin geçtiği şehirlerde 'bereket' için her yıl yapılan karnaval yürüyüşü Mülheim şehrinden sonra Köln-Zollstock'ta da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal edildi.

Almanya'nın en büyük karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
30.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:46

Almanya'da Ren Nehrinin geçtiği şehirlerde 'bereket' için her yıl yapılan karnaval yürüyüşü Mülheim şehrinden sonra Köln-Zollstock'ta da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal edildi. Karanavalık 2021 yılı içerisinde yapılması planlanıyordu.

Köln Karnavalı Yönetim Kurulu üyesi Michael Siegenbruck'un Almanya birinci kanalında yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında yapılması planlanan karnaval yürüyüşü iptal edildi. Siegenbrauck, "Yönetim kurulu olarak çok zor bir kararı, sağlık ve finansal risklerin çok yüksek olduğundan dolayı onaylamak zorunda kaldık" dedi. "2022'de şehrimizde yol boyunca kortej trenlerimizi tekrar görmeyi umuyoruz" diyen Siegenbruck, "Belki bir huzurevinin önüne tek bir karnaval şamandırası koyarak kutlayabiliriz" ifadelerini kullandı. 

GEÇEN AY MÜLHEİM KENTİ DE İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Geçen ay Mülheim kenti tarafından karnavalın iptal edildiğinin duyurulması, karnavalın en renkli şehri  Köln kenti sakinlerince  şaşkınlıkla karşılanmıştı. Aachen Karnaval Komitesi Derneği ise bu yıl koronavirüs nedeniyle karnavalı farklı kutlamak istediklerini duyurdu. Karnaval, 11'inci ayın 11'inde saat 11.11'de başlayıp 4 ay kadar sürüyor ve 'Gül Pazartesi' (Rosenmontag) adlı günde yüzbinlerce gülün dağıtıldığı kortejlerle sona eriyor.


Kaynak: DHA

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