Almanya Dresden'de hırsızlık alarmı

25.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:06

Almanya'nın Dresden kentinde tarihi eserlerin bulunduğu şatonun içindeki Grüne Gewölbe koleksiyonu soyuldu.



Dresden Polis Sözcüsü Thomas Geithner, kıymetli taşlardan oluşan 3 binden fazla altın gümüş ve tarihi eserin sergilendiği koleksiyonun hırsızların hedefi olduğunu duyurdu. Hırsızlık olayından önce Augustus Köprüsü'nün altındaki elektrik kutusundan şatonun enerji kaynağının kesildiği, daha sonra milyarlarca euro değerindeki eserlerin sergilendiği şatonun içinde bulunan Grüne Gewölbe koleksiyonunun soyulduğu kaydedildi. Şatoya pencereden girildiğini tespit eden polis, ilk belirlemelere göre hırsızların devlet sanat koleksiyonlarından yalnızca mücevherleri çaldığını, vazo veya resim gibi büyük nesneler almadıklarını dile getirdi.



Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, olayın polis tarafından duyulmasının ardından olay yerine gelerek bilgi aldı. Başbakan Kretschmer ve Sanat Bakanı Eva-Maria Stange, soygununun kapsamı hakkında bir fikir edinmek için incelemelerde bulundu.



Polis, şatonun güç kaynağının kesilmesine rağmen güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu ve elde edilen görüntülerden yola çıkılarak hırsızların yakalanması için ülke genelinde güvenlik güçlerinin bilgilendirildiğini açıkladı. - DRESDEN

Kaynak: İHA