Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan skandal İsrail açıklaması
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan skandal İsrail açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan skandal İsrail açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği İsrail'de temaslarına başladı. Başkent Tel Aviv'de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşme gerçekleştiren Bakan Maas, düzenlenen ortak basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını ifade etmek için İsrail'e geldiğini ifade eden Maas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" diyerek savundu. Maas, "İsrail, Gazze Şeridi'nden gelecek kabul edilemez saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Bizim için İsrail'in güvenliği ve Almanya'daki tüm Yahudilerin güvenliği tartışılamaz bir konudur. Bu konuda İsrail buna her zaman güvenebilir" diye konuştu. "Bölgede İsrail'i imha etmekle tehdit eden devletler ve gruplar olduğu sürece İsrail hükümeti ülkeyi ve halkını koruyabilmelidir" diyen Maas, "Almanya gelecekte de buna katkıda bulunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Maas ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a yönelik saldırılarının "orantılı" olduğunu belirtti. İsrail'in meşru müdafaa hakkının bir kısmının "İsrail hedeflerine yönelik saldırıların kaynaklandığı tesislerin faaliyete devam etmesine izin vermemek" olduğunu söyleyen Maas, "Bu açıdan İsrail'in yaptıklarını meşru müdafaa hakkı kapsamında görüyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Maas, şiddetin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini, İsrail ve Batı Şeria ziyareti sırasında bunun tesis etmek istediklerini belirterek, "Umarım ateşkes çabaları da başarılı olur. Almanya olarak bu konuda yapabileceğimiz katkıyı yapmak istiyoruz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi de mevkidaşı Maas'a Alman hükümetinin dayanışma ve desteği için teşekkür ederek, "Bu bizim için çok önemli" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığına göre Maas, Kudüs'te Savunma Bakanı Benny Gantz ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de görüşecek. Daha sonra Batı Şeria'da bulunan Ramallah'a geçecek olan Maas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan skandal İsrail açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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