Almanya'dan gelip Şemdinli'deki sokak hayvanlarına "anne şefkatiyle" bakıyor
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Almanya'dan gelip Şemdinli'deki sokak hayvanlarına "anne şefkatiyle" bakıyor

26.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:59
Almanya'dan gelip Şemdinli'deki sokak hayvanlarına

Almanya'dan geldiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilenen Hasret Selma Gülmez, hayvan sevgisiyle takdir topluyor.

Almanya'dan geldiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilenen Hasret Selma Gülmez, hayvan sevgisiyle takdir topluyor.

Almanya'da yaşayan hayvansever Gülmez, sosyal medyada gördüğü yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenmek için bir ay önce ilçeye geldi.

Bu konuda görüştüğü belediyeden aldığı destekle harekete geçen Gülmez, sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı.

Her gün içiçe olduğu hayvanlara anne şefkatiyle yaklaşan Gülmez, belediye ekiplerinin iş birliği ile onların mama ihtiyacını karşılıyor, yaralı olanların tedavi edilmesini sağlıyor ve bakımlarını yapıyor.

"İnşallah bu canlar için daha güzel şeyler yapacağız"

Gülmez, AA muhabirine, Almanya'dan ilçedeki sokak hayvanlarının bakımına destek olmak için kente geldiğini söyledi.

Sokak hayvanlarını olumsuz hava koşullarından korumak için Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın desteğiyle kulübeler yaptıklarını belirten Gülmez, "Önceki kulübelerin de onarımını yaptık, çatılarını düzettik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu canlar için daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

İlçede sokak hayvanları için bir ay içerisinde HAYTAP'ın destekleriyle klinik kurmayı planladıklarını ifade eden Gülmez, "Almanya'da dışarıda köpek göremezsiniz. ya hepsi barınaklarda yaşar ya da herkes bir köpek sahiplenir. Türkiye'de de bu soruna yönelik çıkacak yasayı bekliyoruz. Umuyoruz yasa bir an önce Meclisten geçer ve sokak hayvanları için daha güzel şeyler yaparız. Burada çok fazla bebeğimiz var, 650'ye yakın köpek var. Belediye başkanımızla beraber bu sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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