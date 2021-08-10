Almanya'da 11 Ekim'den itibaren Covid-19 testleri ücretli olacak

Almanya'da Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyalet başkanı ile telekonferans yoluyla bir araya geldiği zirvesi sonrası ülke genelinde 11 Ekim'den itibaren Covid-19 testleri ücretli olacağını ve selden zara gören bölgelere 30 milyar euro destek ayrıldığını açıkladı.

Almanya'da Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyalet başkanı ile telekonferans yoluyla bir araya geldiği zirvesi sonrası ülke genelinde 11 Ekim'den itibaren Covid-19 testleri ücretli olacağını ve selden zara gören bölgelere 30 milyar euro destek ayrıldığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başkanı ile telekonferans yoluyla bir araya geldi. Zirvede, sonbahar ve kış ayları için düşünülen yeni korona stratejileri ve sel felaketinden zarar görenlere yapılacak yardımlar ele alındı.

Aşı olmayanlara baskı artıyor

Zirvede, Almanya'da aşı olmayanlar üzerindeki baskıyı artırılmasına karar verildi. Buna göre aşı olmayanlar daha sıkı test kurallarına tabi tutulacak ve 11 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak yapılan Covid-19 testleri artık ücretli olarak yapılacak. Hamileler, çocuklar, 18 yaş altı gençler ve hastalığından dolayı aşı yaptıramayanlar ücretli test uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Aşı olmayanlar kapalı alanlara testsiz giremeyecek

Eyaletlerde 7 günlük insidans değerlerinin 35'i geçtiği durumlarda, aşı olanlar ve hastalığı geçirenler hariç herkes, hastane ve huzurevi ziyareti, restoranlar, oteller, spor salonları, kuaförler gibi kapalı alanlar için Covid-19 testi yaptırmak zorunda olacak ve test ücretini kendileri ödeyecek. İnsidans değerlerinin 35'in altında seyrettiği durumlarda eyaletler bu kuralları askıya alabilecek.

Nüfusun yüzde 55,1'i aşılandı

Merkel, şu ana kadar nüfusun yüzde 55,1'inin Covid-19'a karşı tamamen aşılandığını ve bunun yeterli olmadığını belirtti. Başbakan Merkel, yaşlılar arasında aşılama oranlarından övgüyle söz ederken, genel aşılama hızının yavaşlamış olmasından şikayet ederek, vatandaşlardan arkadaşlarını aşıya teşvik etmelerini istedi.

Sel felaketi için 30 milyar euro

Zirvede ayrıca, sel felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden yapılandırılması için de 30 milyar euroluk fon kurulmasına karar verildiği aktarılırken, fon için ayrılacak miktarın yarısını federal hükümetin diğer yarısını ise eyaletlerin karşılayacağı açıklandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı