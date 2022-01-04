Almanya'daki Uygurlardan Pekin Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi için gösteri

Almanya'da Uygurlar, Çin'de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarının boykot edilmesi için gösteri yaptı.

Dünya Uygur Kongresinin çağrısıyla başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi için toplanan yüzlerce kişi daha sonra Unter den Linden ve Französische caddeleri üzerinden Almanya Dışişleri Bakanlığına kadar yürüdü.

Göstericiler "Pekin 2022'ye hayır" ve "Çin işlediği suçlardan dolayı ödüllendirilmemeli" yazan pankartlar taşıdı.

Eylemde "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Toplama kampları kapatılsın" şeklinde sloganlar atıldı.

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Dışişleri Bakanlığı önünde yaptığı konuşmada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı baskı politikalarını anlattı.

İsa, Çin'in ağır insan hakları ihlallerine rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) kış olimpiyatlarının Çin'de yapılmasından vazgeçmediğini ifade ederek, "Hükümetler, sponsorlar, ulusal olimpiyat komiteleri, televizyon kanalları, atletler, IOC ile insan haklarına inanan ve soykırımı kınayan herkesin olimpiyat oyunlarını boykot etmesi lazım." dedi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 7 ülkenin en azından diplomatik boykot uygulama kararı aldığını anımsatan İsa, bu boykota Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katılmasını istedi.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de Alman hükümetine Çin'deki insan hakları ihlallerine ilişkin açık bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu.

Kesici, insan hakları ihlallerinden dolayı şubatta olimpiyat oyunlarının Pekin'de düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, azınlıkların durumunun iyileştirilmesi için olimpiyat oyunlarının boykot edilmesini ve Çin'e daha sert yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Bu arada, iki gösterici, 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi için internet üzerinden toplanan 54 bin 745 imzayı simgeleyen pankartı Dışişleri Bakanlığı yetkilisine verdi.

Gösteriye, Berlin'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Tibetliler de katıldı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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