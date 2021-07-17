Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi

Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Almanya'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden birinin yaşandığı Almanya'da sel felaketinin bilançosu giderek artıyor. Rheinlan-Pfalz eyaletinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükselirken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise can kaybı 43'te kaldı. Toplam ölü sayısının 133'e ulaştığı Almanya'da afet bölgelerinde 15 bin kişilik ekip görev yaparken, arama-kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor. Selin vurduğu bölgelerde 100 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı. Bazı bölgelere ise su tedarikinde de sıkıntı yaşanıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde doğal gaz boru hatları tamamen zarar görürken, hatların yeniden döşenmesinin aylar sürebileceğini tahmin ediliyor. Selden etkilenen bazı bölgelerde itfaiye erleri, yerel yetkililer ve askerler, selin sürüklediği enkaz yığınıyla tıkanan cadde ve sokakları temizlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Almanya Cumhurbaşkanı evlerin yıkıldığı Erftstadt'a gidecek

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ABD'den dönen Başbakan Angela Merkel'in afet bölgelerini en kısa sürede ziyaret edeceğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de felakette çok sayıda evin yıkıldığı Erftstadt kentini ziyaret edeceği duyuruldu. Erftstadt Belediye Başkanı Carolin Weitzel ise can kaybının artabileceğine işaret ederek, "Daha fazla kurban bulacağımız ihtimal dahilinde" dedi. - KÖLN

Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rize'deki sel ve heyelan felaketi kamerada! Kocaman bina böyle yok oldu
Rize'deki sel ve heyelan felaketi kamerada! Kocaman bina böyle yok oldu
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Burak Elmas Gökhan Gönül Alper Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:19:28. #1.16#

title