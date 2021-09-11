Almanya'daki seçimlere günler kala Yeşiller Partisi adayının silahlı pozları ortaya çıktı

Almanya, 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimlere odaklanmış durumda. Büyük seçime günler kala ise ortaya çok tartışılacak görüntüler çıktı.

IRAK'TA ÇEKİLEN SİLAHLI POZLARI ORTAYA ÇIKTI

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild'de yer alan haber de, Yeşiller Partisi'nin 30 yaşındaki adayı Vaniessa Rashid'in 2015 yılında çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Henüz 2 yıllık bir Yeşiller Partisi mensubuyken çekilen karelerde Rashid, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde askerlerle birlikte silahları incelerken görülüyor. Bazı fotoğraflarda Rashid'in ağır silahları tutması ve poz vermesi dikkat çekiyor.

"PEŞMERGEYİ ZİYARET ETTİĞİMDE ÇEKİLDİK"

Haber de Rashid'in söz konusu fotoğrafları 14 Nisan 2015 yılında Facebook profiline yüklediği belirtilirken, "Fotoğraflar şimdi silindi. Kendisi 1997 yılında o bölgeden henüz 6 yaşındayken Almanya'ya geldi" yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan Rashid, "DEAŞ'a karşı savaşan peşmergeyi ziyaret ettiğimde çekildi bu fotoğraf" dedi.

"YANLIŞ ANLAŞILMASINDAN ENDİŞELENDİĞİM İÇİN SİLDİM"

Rashid, Yezidiler'in DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra fotoğrafların çekildiğini söylese de Bild, bölgenin DEAŞ'ten Kasım 2015'te temizlendiğini hatırlattı. Rashid, "Fotoğrafların yanlış anlaşılmasından endişe ettiğim için fotoğrafları sildim" ifadesini kullandı.

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