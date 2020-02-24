Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları kent merkezindeki Marktplatz meydanında kılındı.

24.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:33
Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı

'nın kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları kent merkezindeki Marktplatz meydanında kılındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı
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