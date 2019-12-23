Almanya'daki Eyüp Sultan Camisi'nin 40. yılı kutlandı

23.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:10

Anadolu'dan işçi göçünün yarım asrı aştığı Almanya'nın ilk camilerinden Backnang Eyüp Sultan'ın, inşa edilişinin 40. yılı kutlandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Baden-Württemberg eyaletindeki camide "Ahde Vefa" temasıyla düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Backnang Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Erdoğan Mahmutoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, buraya göç edip camiyi inşa eden ilk neslin unutulmaması gerektiğini belirterek kültürü gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkati çekti.

Stuttgart Dini Danışma Kurulu Başkanı Musa Uzun da Avrupa'da yapılan camilerin buradaki Müslümanlara, Hz. Muhammed zamanında yapılan Mescid-i Nebevi gibi hizmet ettiğini söyledi.

Uzun, "Genç nesil bu camilerin yapımında çekilen sıkıntıları, zorlukları iyi öğrenmeli. Camilerin kurulmasına vesile olan ilk nesil çektiği sıkıntıları bir kitap haline getirerek gençlerimize aktarmalıdır. Camilerimizin yapımında emeği geçen ebediyete göçmüş büyüklerimizi rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

İlahi, kaside, şiir ve ney dinletilerinin sunulduğu programda, caminin yapımında emeği geçenlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisi sunuldu, eski başkan ve yöneticilere plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA