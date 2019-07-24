Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı
Almanya'da Savunma Bakanlığı'na getirilen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer bakanlık mazbatasını Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den düzenlenen törenle aldı.
Almanya'da Savunma Bakanlığı'na getirilen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer bakanlık mazbatasını Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den düzenlenen törenle aldı. Aynı törende AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Savunma Bakanlığından azledildi. Törende Almanya Başbakanı Angela Merkel de hazır bulundu.
Kaynak: AA
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