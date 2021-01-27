Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı
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Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı

27.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:03
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, bir süredir sağlık problemleri nedeniyle ara verdiği eylemine yeniden başladı.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, bir süredir sağlık problemleri nedeniyle ara verdiği eylemine yeniden başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. burada yaptığı açıklamada, "Rahatsızlandığım için eylemlerime ara vermek durumunda kaldım. Bu süreçte ne Alman makamlarından ne kızımdan bir ses var. Ancak bir gelişme olmadı diye eylemimden vazgeçmeyi düşünmüyorum." dedi.

Bir süredir sosyal medyada yaptığı eylemi karalamaya yönelik algılar oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Maide T, "Bunlar kızımı kaçıran dernek aracılığıyla yapılıyor. Bunları biliyorum. Hakkımda söyledikleri yalan ifadeler ve bana attıkları iftiralar karşısında kanuni yollardan hesap soracağım. Ben acılı bir anneyim. Benimle empati kuracakları yerde bana karşı mücadele ediyorlar. Utanç verici bir durum anneler adına ama bu beni yıldıramayacak." diye konuştu.

Kızı Nilüfer'e seslenen Maide T, "Kızım yeter artık. Geri gel artık. Bu inadın sonu iyi değil. Lütfen evine dön." dedi.

Maide T. eyleminde, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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