- Almanya'da Solingen kurbanları 27'nci yılında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Almanya'da Solingen kurbanları 27'nci yılında anıldı

- Almanya'da Solingen kurbanları 27'nci yılında anıldı Almanya'nın Solingen kentinde 27 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi.

29.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:44

- Almanya'da Solingen kurbanları 27'nci yılında anıldı

SOLINGEN - Almanya'nın Solingen kentinde 27 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Solingen kentinde 27 yıl önce 29 Mayıs 1993 tarihinde evlerinin ırkçılar tarafından kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi. Kundaklama sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Saime Genç, 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk, 18 yaşındaki Hatice Genç ve 27 yaşındaki Gürsün İnce düzenlenen tören ile anıldı. Korona virüs salgını nedeni ile yaşanan faciada çocuklarını kaybeden Mevlüde Genç ve Durmuş Genç anma törenine katılamadı. Genç ailesinin diğer üyeleri ise törene katıldı. Solingen kurbanları salgın nedeni ile sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek ve maske takılarak anıldı. Anma töreni facianın 27 yıl önce yaşandığı evin önünde gerçekleşti. Törende Türkiye Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach konuşma yaptı.

Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan, yaptığı konuşmada "Zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşanan virüs salgını nedeniyle her yıl yapıldığı gibi geniş kapsamlı bir anma töreni yapılamadı. 27 yıl sonra aynı acıyı hissediyoruz ve bu yaşananların ne kadar büyük bir insanlık sınavı olduğunu bugün yine hissediyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Tim Kurzbach, ise yaptığı konuşmada "Yaşanan virüs salgını bu etkinliği yapmamıza engel olamadı. 5 kişinin ölmesi bizi yani Solingen şehrinde yaşayan insanların arasında bir ayırımın olmasına, birlikte yaşamına engel olamayacağını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Solingen faciasından sağ kurtulan Kamil Genç, yaptığı açıklamada "27 yıl oldu, 2 kızımı, 2 kız kardeşimi ve 1 yeğenimi kaydettik. 27 yıl geçti ama sanki dün olmuş gibi hissediyoruz. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce olay gerçekleşti. O telaşla kendimi dışarı atınca tekrar içeri girme fırsatım olmadı maalesef. Bu ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Mevlüde Genç'in torunu Özlem Genç, yaptığı açıklamada "Bu sene 27'nci yıl dönümü. Korona tedbirleri kapsamında maalesef büyüklerim katılamayacak. Yanan evin önünde bulunuyoruz. Hepimiz beraber bu sene bu acıyı tekrar paylaşıyoruz. Bu sene Hanau'da yine bir ırkçı saldırı yaşandı ve bu acıları tekrar yaşadık. Beraber olalım, birbirimizi sevip sayalım. Birbirimizle dayanışma içinde olalım. Bazı milletler bizi kabullenemiyor. Bu toplumun bir parçasıyız. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yaşamalıyız" diye konuştu.

29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ırkçı saldırıda, 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk, 18 yaşındaki Hatice Genç olay yerinde hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Gürsün İnce ve 4 yaşındaki Saime Genç ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç hapis cezası almıştı. Saldırganların 2'si ise iyi halden serbest bırakılmıştı.

- Almanya'da Solingen kurbanları 27'nci yılında anıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Haber
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Haber
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Haber
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Ayça Varlıer Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: - Almanya'da Solingen kurbanları 27'nci yılında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 22:45:38. #1.14#
title