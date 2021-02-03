Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
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Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

03.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:11
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Anne Maide T, bir yıldan fazladır Başbakanlık önünde eylem yaptığına işaret ederek, bundan sonra eylemini siyasi partiler önünde sürdüreceğini belirtti.

Maide T, eylemini özellikle Almanya'da terör örgütü PKK'ya destek veren partiler önünde yapacağını vurgulayarak, "Bunlar PKK'ya destekleriyle bilinen partiler. Onların genel merkezlerinin önünde eylemimi sürdüreceğim. Bunlar PKK'ya destek verdikçe çocuklarımız ölüyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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