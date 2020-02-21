Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı
Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırı Almanya'da şoka neden olurken kurbanlar yaşadıkları korkuyu henüz üzerinden atamadı
21.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:22
Almanya'nın Hanau kentinde aralarında 4 Türkün de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kurtulan Rahman Yılmaz ve Muhammet Beyazkendir, ırkçı eylem sırasında yaşadıklarını anlattı.
Yılmaz, "Teröristle göz göze geldik" derken, Beyazkendir ise "Kolumdan vurulunca kendimi yere attım" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com