Almanya'da inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 24 yılın en yükseğinde

25.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:34

Almanya'da inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 7 milyar 200 milyon avro ile son 24 yılın en yüksek aylık siparişine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede 20 ve daha fazla kişiye istihdam sağlayan inşaat şirketlerinin yeni siparişleri, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 arttı.

Söz konusu şirketlerin yeni siparişlerinin toplam değeri de 7 milyar 200 milyon avroya yükselerek Eylül 1995'ten itibaren en yüksek aylık rakama ulaştı. Sektör, Eylül 1995'te 7,6 milyar avroluk yeni sipariş almıştı.

Ülkede inşaat sektöründe yeni siparişler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı. Yeni siparişlerde bu yılın ocak-eylül döneminde ise yüzde 9,6'lık artış kaydedildi.

Uzmanlar, inşaatın son 25 yıldır Almanya'nın en önemli sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, yeni konut yapımı ve eskimiş altyapının yenilenmesine olan "muazzam" ihtiyaç ve rekor düşük faiz oranlarının ülkede inşaat sektörünü beslediğini ifade etti.

Alman İnşaatçılar Birliği, gelecek yıl inşaat sektörünün yüzde 5 büyüyerek inşaat teknolojisi ve iç mimarlık faaliyetlerinin eklenmesiyle 370 milyar avroluk ciroya ulaşılmasının beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA