Almanya'da hayatını kaybeden Kore gazisi, Tokat'ta toprağa verildi
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Almanya'da hayatını kaybeden Kore gazisi, Tokat'ta toprağa verildi

Almanya'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Halil Korkmaz, memleketinde toprağa verildi.

Almanya'da hayatını kaybeden Kore gazisi, Tokat'ta toprağa verildi
08.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:15

Almanya'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Halil Korkmaz, memleketinde toprağa verildi.

Uzun süredir Almanya'da yaşadığı öğrenilen ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Halil Korkmaz'ın cenazesi Türk bayrağına sarılı olarak Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi. Korkmaz'ın cenazesi ilçeye bağlı Akgüney köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Keskin, Niksar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, İlçe Müftüsü İsa Solmaz, Kore Gazisi Halil Korkmaz'ın yakınları, askeri yetkililer, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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