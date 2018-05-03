Almanya'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi Hazırlıkları

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Almanya'da oy kullanılacak 13 konsolosluk bölgesinde hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, "Normal prosedür devam ediyor, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerekli iznin verileceğini ön görüyoruz." dedi.

Büyükelçi Aydın, Düsseldorf Başkonsolosluğunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk-Alman ilişkilerinde son birkaç yıldır birtakım sıkıntılar ve gerginlikler yaşandığına işaret eden Aydın, "Özellikle buradaki federal seçimlerden sonra başlatılan yeni diyalog süreci içerisinde Alman tarafıyla her düzeyde yoğun bir temas trafiği yaşandı. Sorunların bir kısmı çözüme kavuşturuldu. Diğer sorunlar üzerine de karşılıklı görüşmeler, müzakereler ve temaslar devam ediyor." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Almanya'daki Türk temsilciliklerinde kurulacak sandıklar hakkında şu bilgileri verdi:

"7 Haziran ile 19 Haziran arasında yine 13 başkonsolosluğumuz görev bölgesinde vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler. 9 başkonsolosluk binamızda seçimler yapılabilecek. 3 tanesinde kesin olarak başkonsolosluk dışındaki mekanlarda düzenleyeceğiz. Essen Başkonsolosluğu ile ilgili durum netleşmiş değil. Konsoloslukta düzenlenmesi için çabalarımız var fakat hem güvenlik hem trafik dolayısıyla belediyenin bazı itirazları var. Önümüzdeki günlerde burası da netleşecek, muhtemelen dışarıda bir mekan olacak ama henüz kesin bir şey söyleyemiyoruz."

Büyükelçi Aydın, sandıkların kurulabilmesi için Alman makamlarına zamanında izin başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Federal Alman makamları seçimlerin düzenleneceği mekanlarla ilgili gerekli bilgileri ve güvenceleri yerel makamlardan aldıktan sonra izni veriyorlar, geçtiğimiz seçimlerde de öyle olmuştu. Biz bir sıkıntı görmüyoruz, normal prosedür devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerekli iznin verileceğini ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise 20 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca oy kullanılabileceğini bildiren Aydın, sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırılmasının ön görüldüğünü söyledi.

Toplantıda Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri de hazır bulundu.