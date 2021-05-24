Almanya'da camilerde Kovid-19'da karşı aşı uygulaması yaygınlaşıyor
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Almanya'da camilerde Kovid-19'da karşı aşı uygulaması yaygınlaşıyor

Almanya'da camilerde Kovid-19'da karşı aşı uygulaması yaygınlaşıyor
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Nürnberg kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla geliştirilen aşıların camilerde de uygulanması için gerekli çalışmaların hemen başlatılacağını belirterek, belediyenin mobil aşı yöntemiyle aşı uygulamasını geniş...

Almanya'nın Nürnberg kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla geliştirilen aşıların camilerde de uygulanması için gerekli çalışmaların hemen başlatılacağını belirterek, belediyenin mobil aşı yöntemiyle aşı uygulamasını geniş kitlelere yaymak istediklerini söyledi.

Bavyera Başbakanı Markus Söder'in (CSU) camilerde aşı yapılması çağrısı üzerine harekete geçen König, Nürnberg Aşılama Merkezi uzmanlarıyla birlikte Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisini ziyaret etti.

Belediye Başkanı König, burada yaptığı açıklama, Kovid-19'dan korunmak amacıyla geliştirilen aşıların camilerde de uygulanması için gerekli çalışmaların hemen başlatılacağını belirterek, "Kovid-19 salgınıyla etkili ve hızlı şekilde mücadele etmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

Camide bir aşı günü koordine edeceklerini dile getiren König, ayrıca belediyenin mobil aşı yöntemiyle aşı uygulamasını geniş kitlelere yaymak istediklerini söyledi.

Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı ve Eyüp Sultan Camisi Başkanı Hasan Aslan da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Aşı yaptırmak isteyenler için 3 Haziran'da camide 'Kovid-19 Aşı Bilgilendirme Semineri' düzenlenecek. İlk aşı uygulaması 11 Haziran'da, ikincisi ise 18 Haziran olmak üzere belediyenin mobil aşı yöntemiyle cami çevresindeki cemaatimize ve komşularımıza tek doz olarak 'Johnson & Johnson' aşısı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'da camilerde Kovid-19'da karşı aşı uygulaması yaygınlaşıyor
Almanya'da camilerde Kovid-19'da karşı aşı uygulaması yaygınlaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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