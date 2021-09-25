Almanya'da başbakan adayı Laschet, son mitingini Şansölye Merkel ile yaptı - Haberler
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Almanya'da başbakan adayı Laschet, son mitingini Şansölye Merkel ile yaptı

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'da seçime bir gün kala Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliğinin (CSU) Başbakan adayı Armin Laschet son mitingini Şansölye Angela Merkel'le birlikte memleketi Aachen'da yaptı.

Almanya'da seçime bir gün kala Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliğinin (CSU) Başbakan adayı Armin Laschet son mitingini Şansölye Angela Merkel'le birlikte memleketi Aachen'da yaptı.

Burtscheid semtinde oturduğu evinin yakınındaki meydanı dolduran hemşehrilerine seslenen Laschet, başbakan seçilmesi durumunda gerçekleştirmek istediği vaatlerini anlatırken, Merkel ise partisinin kendi yerine aday gösterdiği CDU Genel Başkanı Laschet için oy istedi.

16 yıldır sürdürdüğü başbakanlığa veda edecek olan ve tekrar aday olmayan Merkel, yeni dönemde yeni yönetimin sosyal sistemi daha çok güçlendireceğini söyledi.

Merkel, "Aileleri destekleyeceğiz, bakıma muhtaç olanları destekleyeceğiz. Sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördük. Sağlık alanda çalışanların adil bir ücret almasını sağlayabilmek için önceden çalışmasının yapılması gerekir. Çalışarak hazırlamak ve paylaştırmak bir madalyonun iki yüzüdür. Sadece paylaştırmak, dağıtmak borç batağına götürür, bizler bunu Avrupa'da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Başbakanı olan Laschet de yarın yapılacak seçimlerde Almanya'nın yeni Şansölyesi olmak istediğini belirterek, hemşehrilerine vaatlerini anlattı.

Laschet, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna, bunun da kendilerini güçlendirdiğine vurgu yaparak, "Biz Uğur Şahinlerin, Özlem Türecilerin ülkemize gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Uğur Şahin'in babası Almanya'ya gelirken 4 yaşındaki oğlunu da birlikte getirmiş. Okulda Almanca öğreniyor. Ana okul, ilkokul derken Köln'de okuduğu lisede dönem birincisi oluyor. Üniversiteye hazırlık yapıp üniversiteyi bitiriyor ve şimdi tüm dünya için bir aşı buldu." dedi.

Laschet, şunları kaydetti:

"AfD'lilerin de içine dahil olduğu bazı insanlar bu çocuklara 'Siz buraya ait değilsiniz, dininiz buraya ait değil, ne istiyorsunuz bu ülkede' şeklinde konuşuyor. Hatta bir anlamda burayı terk edin demek istiyorlar. Biz ise bu insanların burada olmasından dolayı mutluyuz. Biz çeşitliliği olan bir toplumuz ve Almanya'nın bu çeşitliliğe ihtiyacı var."

Yarın sandık başında CDU'ya ve kendisine oy verilmesini isteyen Laschet, üçlü koalisyon hayalleri kuran diğer partilerin ülkeye bir fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da başbakan adayı Laschet, son mitingini Şansölye Merkel ile yaptı

Almanya'da başbakan adayı Laschet, son mitingini Şansölye Merkel ile yaptı

Almanya'da başbakan adayı Laschet, son mitingini Şansölye Merkel ile yaptı

Almanya'da başbakan adayı Laschet, son mitingini Şansölye Merkel ile yaptı
AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Almanya'da başbakan adayı Laschet, son mitingini Şansölye Merkel ile yaptı - Haberler
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