Almanya'da 2 yaşında bir kız parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuk parkında oynayan 2 yaşındaki bir kız çocuğu, şüpheli tarafından kaçırılırken son anda çevrede bulunan kişiler tarafından yakalandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuk parkında oynayan 2 yaşındaki bir kız çocuğu, şüpheli tarafından kaçırılırken son anda çevrede bulunan kişiler tarafından yakalandı. Son anda kurtulan çocuk annesine teslim edildi.

Almanya'nın Berlin kentinde çocuk parkında oynayan 2 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin boşluğundan yararlanan ve ismi açıklanmayan bir adam (44) tarafından kaçırılmak istendi. Kız çocuğunu yakın akrabası gibi omuzuna alan şüpheli, parktan uzaklaşırken, çevrede bulunan dükkan sahibi bir kadın (27) tarafından durduruldu. Akrabası olmadığı anlaşılan şüphelinin çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlaşıldı. Kız çocuğu annesine teslim edilirken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ ADAM SERBEST BIRAKILDI

Berlin polisi daha sonra yaptığı bir açıklamada, şüphelinin gözaltında kalması için yeterli kanıt olmadığını belirtti. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA