Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 1130 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

Almanya'nın, Benin Krallığı dönemine ait 1130 bronz heykeli Nijerya'ya iade edeceği bildirildi.

Almanya'nın, Benin Krallığı dönemine ait 1130 bronz heykeli Nijerya'ya iade edeceği bildirildi.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı Ofisi Özel Asistanı Segun Adeyemi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Berlin'de Almanya Kültür Bakanı Monika Grutters ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı görüştü.

Muhammed, mevkidaşı Grutters ile görüşmesinde, ülkesinden çalınan ve Almanya'ya götürülen Benin Krallığı dönemine ait bronzların Nijerya'ya iade edilmesini istedi.

Bakan Grutters ise Almanya'nın Benin Krallığı dönemine ait bronzların iadesine önem verdiğini ifade etti.

Almanya'da şu anda Benin Krallığı dönemine ait 1130 bronz heykelin bulunduğunu kaydeden Grutters, bu heykelleri Nijerya'ya teslim etmek için ülkedeki müzelerle anlaştıklarını belirtti.

Grutters, yakın zamanda bu heykellerin Nijerya'ya teslim edileceğini bildirdi.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu