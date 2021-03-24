Almanya Başbakanı Merkel, muhalefetin güvenoyu talebini reddetti
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Almanya Başbakanı Merkel, muhalefetin güvenoyu talebini reddetti

24.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:11
Almanya Başbakanı Merkel, muhalefetin güvenoyu talebini reddetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Meclis'te korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler ile ilgili tartışmaların ardından muhalefetin güvenoyu talebini reddetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Meclis'te korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler ile ilgili tartışmaların ardından muhalefetin güvenoyu talebini reddetti.

Almanya Federal Meclisi'nde, korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler hususunda yaşanan tartışmaların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, muhalefetin güvenoyu talebini reddetti. Merkel yaptığı açıklamada, "Hayır, bunu yapmayacağım. Bugün bir hata için af diledim. Bunun yapılacak en doğru şey olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Merkel, Paskalya'da planlanan dinlenme günleri fikrini bir hata olarak nitelendirmesinin ardından eyalet başbakanları ile yaptığı toplantıda, bu uygulamayı iptal ettiğini bildirmişti. Parlamentoda yaptığı konuşmada, bu konuda hata yaptığını söyleyen Merkel'e muhalefet, güvenoylaması yapmasını talep etmişti.

Hür Demokratik Parti (FDP) Başkanı Christian Lindner sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şansölye, koalisyonunun oybirliğiyle verdiği destekten artık emin olamıyor. Merkel, hükümetinin hareket etme kabiliyetini kontrol etmek için Alman Federal Meclisi'ne güven oylaması tavsiye edilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Sol Parti (Die Linke) Parlamento grubu lideri Dietmar Bartsch meclis oturumu sonrasında basına yaptığı açıklamada ise, "Artık ülkenin siyasi liderliğine gerçek bir güven krizi yaşıyoruz. Salgınlara karşı tutarlı bir mücadele, ancak Şansölye Parlamento'da çoğunluğun güvenine sahipse mümkündür. Alman Federal Meclisi'ne güvenoyu istemeliyiz" demişti.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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