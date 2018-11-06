Alman ve Fransız Büyükelçiler Mardin'de Tarihi Manastırı Gezdi

MARDİN'i ziyaret eden Almanya ve Fransa'nın Ankara Büyükelçileri, Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Mardin'e dün gelen Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Henri Jerome Fries, Midyat ilçesinde Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret etti. Büyükelçilere Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş bilgi manastırın tarihi ve bugünü hakkında bilgi verdi.

- Mardin