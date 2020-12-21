Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar
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Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar

21.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:37

Almanya'da genetik bilim uzmanı Wolfram Henn, aşı karşıtlarına tepki göstererek aşıyı reddeden kişilerin acil sağlık hizmetinden yararlanmaması gerektiğini savundu. Kovid-19 salgını ile mücadelede ülkeler aşı kampanyalarına hız verirken aşı olmak istemeyenler de bilim dünyasında tartışmalara neden oluyor.

Alman Bild gazetesine konuşan Almanya Etik Konseyi üyesi genetik bilimci Wolfram Henn, aşı olmak istemeyenlerin acil sağlık hizmetinden feragat etmesi gerektiğini savunarak "Aşıyı doğrudan reddeden insanlar yanlarında şöyle bir yazılı belge taşısınlar: Aşı olmak istemiyorum, hastalığın tedavisini de başkalarına bırakmak istiyorum! Hastalanırsam yoğun bakım yatağımı ve solunum cihazını başkalarına bırakmak istiyorum" çıkışını yaptı.

Aşı ile ilgili bazı eleştirel sorgulamaların anlaşılabilir ve haklı olduğunu söyleyen Henn, insanlara "İşlerini gerçekten bilen bilim insanlarının tavsiyelerine güvenmeyi" tavsiye etti.

"GÜVENİRLİLİĞİ DEFALARCA KANITLANMIŞ AŞILAR"

Dünyanın dört bir yanında araştırılmaların büyük maliyetlerle hızlarının arttığına dikkat çeken Henn, "ancak güvenlik pahasına değil" ifadelerini kullandı. Genetik bilimci, ayrıca birkaç ay içinde tıpkı grip ve hepatitte olduğu gibi güvenilirliği defalarca kanıtlanmış koronavirüs aşılarının da piyasada olacağını ekledi.

AŞI KARŞITLARINA TAVSİYEDE BULUNDU

Henn, aşı karşıtlarına ve koronavirüsün olmadığını reddedenlere ise "Bu kişilerin en yakın hastaneye müracaat ederek bu komplo teorilerinin aşırı kalabalık yoğun bakım ünitelerinde bitik vaziyette görevlerine devam eden doktor ve hemşirelere sunmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" önerisinde bulundu.

Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları (2)
O ZAMAN PARAMI VERECEKSİN: Vergi aşmazsan neden olmasın ? hemen hesabıma yatır ömrümce kestiğin paraları bende tedavi hakkımdan vaz geçeyim.
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XXX: Aşı karşıtları neden aşıya karşı çıkıyor. . . Bu sorularına mantıklı cevap verirseniz sorun ortadan kalkar. Diğer türlü paradan başka bir şey düşünmeyensiniz. . .
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