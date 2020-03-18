Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
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Bonn Üniversitesi, Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Güncel

Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu

Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi yeni tip koronavirüs vakalarında yeni belirtiler keşfedildiğini yazdı.

18.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan insanların yaklaşık üçte ikisinde kısa bir süre için koku ve tat kaybı görüldüğü belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'e konuşan Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, koronavirüs hastalarının yaklaşık üçte ikisinde birkaç gün devam eden koku ve tat kaybının görüldüğü, bunun dışında hastaların yüzde 30'unda da ishal gözlendiğini söyledi.

VAKALARIN ÇOĞU HASTALIĞI HAFİF SEMPTOMLARLA ATLATIYOR

Kovid-19 hastalarının büyük çoğunluğunun sadece hafif semptomlar yaşadığının altını çizen virolog, yeni tip koronavirüsün SARS-1'den daha az tehlikeli ama daha aktif yayıldığını dile getirdi.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN BİLİNEN BELİRTİLERİ

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

COVİD-19 NASIL BELLİ OLUR?

Şu aşamada hastanın eğer yurt dışı teması mevcut ise ya da yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas halindeyse yukarıdaki belirtileri gördüğü takdirde SABİM ALO 184 üzerinden bilgi almalı. Buradan yapılacak olan yönlendirmeye göre hastalar en yakın Sağlık merkezine ya da yönlendirme yapılan kuruluşa müracaat etmeli.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Covid-19 tespit edilen hastalarda virüsün vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanıyor. Örnek olarak birçok hastada olduğu gibi yüksek ateş mevcut ise bu ateşi düşürmek ve semptomları ortadan kaldırmak için gerekli tedavi uygulanıyor. Ya da hastanın solunum sıkıntısı mevcutsa bu sıkıntıyı gidermeye yönelik tedavi devreye sokuluyor. Birkaç semptom bir araya geldiğinde hastanın kronik problemleri de mevcutsa covid-19 ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu

Haberin Videosu:

Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu

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Haber Yorumları (2)
HAKAN ,: Yazdiklarinizin arasinda yeni bir belirti yok , hepsi günlerdir yazilan tipik belirtiler . Bu arada haci hoca üfürükcü tarikatcilarin sesi hic cikmiyor , neden acaba ?
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SÜMBÜLLÜ: Müdlüman İLİM adamlarından beklerdik bunları oysa. O kadar Üniversite ve İLİM adamımız var nerede bunlar? İlim ile Bilim farklı mı yoksa? Neden hep bu Gavurlar bulur bunları?
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